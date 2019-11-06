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مرأة

بـ صورة من الذكريات.. هيدى كرم تتألق فى إطلالة صباحية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هيدى كرم، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة طبيعية

وارتدت هيدى كرم تى شيرت باللون الكحلى وبنصف كم، ونسقت معه بنطال واسع من الكاروهات باللون الاخضر والكحلى،ولم تتكلف بارتداء كثير من الأكسسوارات وأكتفت بخاتم بسيط لليد.

وقامت هيدى كرم، بتسريحة غير تقليدية للشعر تتناسب مع إطلالتها البسيطة، واعتمدت هيدى كرم فى الماكياج على جمال بشرتها الصافية مع لمسات رقيقة من الماسكارا للعيون

وجاءت تعليقات الجمهور.. ما شاء الله على جمالك.. بحبك أوى
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