المتحدث الإعلامي للبرلمان يكشف حقيقة مد دور الانعقاد لمجلس النواب

نفى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب ما تردد إعلاميا عن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق.





وأوضح " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم ان دور الانعقاد الحالى الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا للدستور. وسيتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده وسيتم استمرار المجلس حتي نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.





وكان قد قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة إنه سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، على ضوء أن مدة المجلس دستوريا خمس سنوات، وأن البرلمان بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وتنتهي بذلك في 9 يناير 2021.





وأوضح أبو شقة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس - أن مدة الخمس سنوات هي نص دستوري، وبذلك يحتاج الأمر إلى بحث، مضيفا :"نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو. هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري. وكذلك لبحث ما إذا كان استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل سيعُتبر دور انعقاد سادس ؟".



