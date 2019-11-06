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رياضة

تذكرتي تعلن دخول الجماهير بـ FAN ID أمم أفريقيا للكبار

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:59 ص
شوقى غريب
شوقى غريب
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منتصر الرفاعى
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، عن تواجد شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوري، رئيس مجلس الإدارة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 واستمرار العمل بالـFAN ID الذي تم استخدامه في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 2019 ، للدخول به مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تنطلق الجمعة المقبلة حتي 22 نوفمبر من الشهر الجاري والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لحاملي بطاقات المشجعين FANID ، إلى جانب فتح السيستم لأي مشجع يرغب فى استخراج FAN ID جديد واستلامه من فروع أحد شركات المحمول الخاصة.

ويبدأ منتخب مصر الأولمبى مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة، والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

وضم شوقى غريب 21 لاعبًا هم: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى، وفى خط الدفاع :أسامه جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بينما تم استبعاد كلًا من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدى، محمد صادق، أحمد أيمن.
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