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أخبار العالم

الكشف عن تفاصيل حادث الطعن بمدينة جرش الأردنية.. ومفاجأة في جنسية المنفذ

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:59 م
حادث طعن في الأردن
حادث طعن في الأردن
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شريف سيد
القت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص، عقب طعنه عدد من السياح ومرشد ورجل أمن في مدينة جرش شمال الأردن.

ووفقا لمديرية الأمن العام الأردنية، فإنه تم إلقاء القبض على الشخص المعتدي على السياح بالسكين.

فيما ذكرت مصادر أمنية وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة تحمل شبهة عمل إرهابي، وأن منفذ الحادث مقيم في مخيم غزة في محافظة جرش، ويحمل الجنسية الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المصابين هم، أردنيان، رجل أمن ومرشد سياحي، و4 سياح، 3 مكسيكيين وسويسرية.

ونشرت وسائل الإعلام الأردنية لقطات لحادثة الطعن التي تعرضت لها مدينة جرش، شمال البلاد.
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