منتخب مصر وحلم أولمبياد طوكيو

تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 الى 22 نوفمبر الحالى، ويشارك فيها 8 منتخبات، من بينهم منتخب مصر الذى يفتتح مباريات البطولة بلقاء نظيره منتخب مالى، بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة، فى تمام الساعة الثامنة مساء.



تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث جاءت مصر بالمجموعة الأولى مع منتخبات مالى والكاميرون وغانا وتقام مبارياتها فى استاد القاهرة الدولى، أما المجموعة الثانية تضم منتخبات نيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وتقام مبارياتها بملعب السلام، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



رغم شراسة البطولة ومشاركة منتخبات قوية وعريقة، إلا أن فرصة منتخب مصر قائمة للفوز باللقب والتأهل إلى الأولمبياد، خاصة أن الكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، وجهازه الفنى حصلوا على الدعم الكافى طول عامين من مباريات ودية وتجهيز لهذا الفريق، وحان الوقت لجنى ثمار العمل المتواصل، وعدم التفريط فى حلم التأهل إلى الأولمبياد.



ويمتلك منتخب مصر فريق قوى وجيلًا مميزًا من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة، وسبق لبعضهم تمثيل منتخب مصر الأول، مثل رمضان صبحى، ومصطفى محمد، وصلاح محسن، بجانب نجوم آخرين يقدمون مستويات رائعة ويشاركون بشكل منتظم مع أنديتهم محليًا أمثال طاهر محمد طاهر، واحمد ياسر ريان، وناصر ماهر، وكريم العراقى، واسامة جلال وإمام عاشور، واكرم توفيق، وعبد الرحمن مجدى.



ورغم صعوبة المهمة إلا أن اللاعبين قادرون على التحدى وإثبات أنهم قادرون على تحمل مسئولية المنتخب المصرى وتحقيق طموحات الجماهير، ومن هنا يجب الاستعداد بشكل جيد للبطولة من خلال دراسة المنافسين، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيا بالشكل الذى يليق ويسمح لهم الظهور بتقديم أنفسهم للجماهير بطريقة جيدة.



وتغيب المنتخبات العربية عن البطولة الأفريقية الحالية، بعد فشلها الذريع فى التصفيات المؤهلة للبطولة وخرجت جميعها باستثناء المنتخب المصرى، حيث يعد الفريق العربى الوحيد المشارك فى البطولة وسيكون أمل العرب للتواجد بإذن الله فى منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.



لذا نطالب اللاعبين والجهاز الفنى باستغلال عنصرى الأرض والجمهور، وضرورة بذل أقصى جهد ممكن خلال مباريات البطولة لإسعاد عشاق الكرة المصرية، وحجز إحدى البطاقات الثلاثة المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020 والتى تعد أكبر حدث رياضى سوف يشهده العالم خلال العام المقبل.



وواجب على جماهير الكرة المصرية دعم ومساندة المنتخب الأولمبى والاحتشاد باستاد القاهرة لمؤازرة الفريق، خاصة أن أسعار التذاكر فى متناول الجميع، وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة، بعد تحديد سعر 20 جنيها للدرجة الثالثة في جميع المباريات، باستثناء المباراة النهائية، سوف تكون تذكرة الدرجة الثالثة بـ50 جنيها، وتباع التذاكر عبر منافذ شركة "تذكرتى".

بالتوفيق لمنتخبنا الأوليمبى بإذن الله.

