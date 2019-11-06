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أخبار البلد

أغلقت التعليقات أمام جمهورها.. ريهام سعيد على انستجرام: كن منافق وستجد ألف مرافق

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:39 م
الإعلامية ريهام
الإعلامية ريهام سعيد
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حمادة خطاب
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة مدونة عليها مثلا شعبيا عن النفاق.

وأغلقت الإعلامية ريهام سعيد التعليقات أمام معجبيها، وجاء المثل المدون على الصورة كالآتى : " كن منافق وستجد ألف مرافق ، وكن صادق ستخسر الأخ والصديق ، هذه معاناة شرفاء هذا الزمن الردىء". 

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدا يضم مجموعة من صورها وهى فى مرحلة الطفولة.

وكتبت الإعلامية ريهام سعيد تعليقًا على الفيديو «لو الواحد يقدر يرجع تاني شريط العمر و يصلح كل غلطاته ، و يواجه الحياة و هو فاهم، يا ريت كان يبقي فيه فرصه تانيه، بس ما دام لسه باقي في العمر يبقي لسه فيه فرصه الواحد يصلح من نفسه و يتعلم من غلطاته ويصلح حياته ، يالا نبتدي من دلوقتي».

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