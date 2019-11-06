أغلقت التعليقات أمام جمهورها.. ريهام سعيد على انستجرام: كن منافق وستجد ألف مرافق





نشرتعبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة مدونة عليها مثلا شعبيا عن النفاق.وأغلقتالتعليقات أمام معجبيها، وجاء المثل المدون على الصورة كالآتى : " كن منافق وستجد ألف مرافق ، وكن صادق ستخسر الأخ والصديق ، هذه معاناة شرفاء هذا الزمن الردىء".وكانتقد نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدا يضم مجموعة من صورها وهى فى مرحلة الطفولة.وكتبتتعليقًا على الفيديو «لو الواحد يقدر يرجع تاني شريط العمر و يصلح كل غلطاته ، و يواجه الحياة و هو فاهم، يا ريت كان يبقي فيه فرصه تانيه، بس ما دام لسه باقي في العمر يبقي لسه فيه فرصه الواحد يصلح من نفسه و يتعلم من غلطاته ويصلح حياته ، يالا نبتدي من دلوقتي».