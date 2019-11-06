تراجع البترول 0.06%.. أسعار النفط اليوم الأربعاء 6-11-2019

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء الموافق 6-11-2019، سعر 62.58 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 38 سنتا أو ما يعادل 0.6% فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.93 دولار للبرميل مسجلا انخفاضا بمقدار 30 سنتا أو ما يعادل 0.5%.



وجاء انخفاض أسعار النفط اليوم نتيجة نمو مخزون الخام الأمريكية بما يفوق كافة التوقعات والتي ارتفعت بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر إلى 440.5 مليون برميل وذلك وفقا لما أظهرته بيانات معهد البترول الأمريكي.

