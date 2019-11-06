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رياضة

بمشاركة مؤمن زكريا وحماصة.. تركي آل الشيخ فى بث مباشر على فيسبوك

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:12 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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عمرو ابوبكر
ظهر المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في فيديو مباشر يجمع بينه وبين "حماصة" مشجع الأهلي المصاب، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول للمارد الأحمر.

وتحدث ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من خلال فيديو بث حي ومباشر، عن أهمية الإطمئنان على صحة "حماصة" ومؤمن زكريا خلال الفترة القادمة وإتمام شفائهما في القريب العاجل.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا يمر بفترة صعبة من الإصابة التي تجعله متوقفا عن ممارسة كرة القدم والتواجد في الملاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وتعرض "حماصه"، مشجع الأهلي الى حادث أليم ببتر في القدم خلال اتجاهه الى حضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في برج العرب.
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