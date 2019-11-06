طلاب مصر يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة يوسي ماس العالمية

عاد الطلاب الذين مثلوا مصر في مسابقة "يوسي ماس العالمية"، التي أقيمت في دبي بالإمارات، إلى أرض الوطن، بعد رفعهم علم مصر عاليا خلال المسابقة، بتحقيق مراكز أولية، وسط مشاركة 30 دولة من جميع أنحاء العالم.



رافق طلاب "يوسي ماس"، خلال رحلتهم العلمية في بطولة kenken الدولية، الدكتور مجدي عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة "يوسي ماس مصر"، في المسابقة التي وصلت مدتها إلى 30 دقيقة يتم حل خلالها 6 ألغاز، واعتمدت أحجام وصعوبة الألغاز بالبطولة على الفئة العمرية التي ينتمون إليها.



ووعدت أميرة عبدالعزيز، المدير الإقليمي للقاهرة والإسكندرية بـ"يوسي ماس، بتقديم المزيد من العباقرة القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المسابقات العالمية المقبلة، وخاصة مسابقة "يوسي ماس" العالمية المقامة فى كامبوديا ديسمبر المقبل، التي اعتاد طلاب مصر تحقيق المراكز الأولى بها.



مسابقة "KENKEN" الدولية، هي إحدى مسابقات "يوسي ماس العالمية"، وهى عبارة عن تحدي في ألغاز الرياضيات يابانية الأصل، ومقرها الدولي في نيويورك، وهي معتمدة من قبل المجلس الوطنى لمعلمي الرياضيات بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعترف بها دوليًا كأقوى أداة لبناء مهارات التفكير والمثابرة والقدرة على ابتكار الحلول لدى الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة.