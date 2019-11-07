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ثقافة

طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:29 ص
طلاب الآثار والإرشاد
طلاب الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر يزورون المتحف الكبير
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علاء المنياوي
أجرى وفد من كلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتورة أميمة الشال عميد الكلية، زيارة إلى المتحف المصري الكبير، الأربعاء.

الزيارة جاءت تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وضم الوفد الدكتور أحمد مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية، وعدد من المعيدين والطلبة، حيث شهدوا محاضرة بعنوان "المسح الأثري وتسجيل ناتج الحفر"، ألقتها الأثرية سارة طارق أبو عوف.

وعلي هامش الزيارة قام الوفد بجولة في المتحف ومعامل الترميم هناك، واطلعوا علي أساليب العمل داخله، وشاهدوا عددا من أخصائيي الترميم أثناء العمل علي ترميم الكنوز الأثرية في المتحف.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم خُصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، ويضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني، ويقع على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم متحفا للطفل ومركزا تعليميا ومركزا للحرف اليدوية وفصولا تعليمية ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس.
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور
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