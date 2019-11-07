طلاب الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر يزورون المتحف الكبير.. صور

أجرى وفد من كلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتورة أميمة الشال عميد الكلية، زيارة إلى المتحف المصري الكبير، الأربعاء.





الزيارة جاءت تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وضم الوفد الدكتور أحمد مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية، وعدد من المعيدين والطلبة، حيث شهدوا محاضرة بعنوان "المسح الأثري وتسجيل ناتج الحفر"، ألقتها الأثرية سارة طارق أبو عوف.





وعلي هامش الزيارة قام الوفد بجولة في المتحف ومعامل الترميم هناك، واطلعوا علي أساليب العمل داخله، وشاهدوا عددا من أخصائيي الترميم أثناء العمل علي ترميم الكنوز الأثرية في المتحف.



