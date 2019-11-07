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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتعادل مع أتالانتا و تعادل مثير بين شاختار ودينامو زغرب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
مانشستر سيتي وأتالانتا
مانشستر سيتي وأتالانتا
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إسماعيل محمود
سيطر التعادل بهدف لكل فريق على أحداث مباراتي مانشستر سيتي الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

سجل رحيم ستيرلنج هدف مانشستر سيتي في الدقيقة السابعة، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وسنحت الفرصة للسيتيزين لمضاعفة النتيجة عن طريق لاعبه جابريال خيسوس في الدقيقة 43 ، لكنه أضاع ضربة جزاء لفريقه.

أما في الشوط الثاني، فانقلبت الصورة تمامًا، حيث ضغط لاعبو أتالانتا لتعديل النتيجة، ونجحوا في ذلك بالفعل عن طريق اللاعب باسيلتش برأسية رائعة بعد عرضية أجمل من زميله جوميز في الدقيقة 49، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

واستكمل مانشستر سيتي المباراة بلاعبه كايل والكر كحارس مرمى ، وذلك من الدقيقة 81 ، وذلك بعد طرد التشيلي كلاوديو برافو والذي حل بديلًا للبرازيلي إيديرسون الحارس الأساسي نظرًا لإصابته.

وفي نفس المجموعة ، تعادل دينامو زغرب الكرواتي مع شاختار دونستيك الأوكراني بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تحصل أتالانتا على أول نقطة له في المجموعة.

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