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توك شو

أمل رزق عن محمد الشرنوبي: بنتي لا تطيق أن تسمع اسمه

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة أمل رزق، إنها في الفترة التي كانت نجلتها مخطوبة للمطرب محمد الشرنوبي كانت تريد ألا تتزوج سريعا، أما الآن فإنها تطلب منها الاهتمام بمستقبلها قبل الزواج.

وأضافت الفنانة أمل رزق، في تصريحات متلفزة، أنه بمرور الزمن يختلف تفكير الآباء والأمهات نحو الأبناء، منوهة بأن نجلتها كانت مخطوبة وهي في سن الـ 17 عاما.

وعن الأقاويل التي ترددت عن أن ما يحدث لـ"الشرنوبي"؛ بسبب ما فعله مع نجلتها وفسخ خطوبتها، قالت: «ده حق اي حد يخش بيت ناس محترمة وميعرفش قيمتهم»، مشيرة إلى أنها نجلتها هي من تركته وليس العكس.

وأكدت زرق، أن نجلتها تعلمت من هذه التجربة، نظرا لصغر سنها، مرددة «بنتي لا تطيق أن تسمعه اسمه».
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