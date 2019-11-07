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فن

وفاة هيثم أحمد زكى.. فقد والدته فى التاسعة.. وبدأ حياته الفنية بفيلم حليم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:49 ص
هيثم احمد زكى
هيثم احمد زكى
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أحمد إبراهيم
توفى منذ قليل الفنان هيثم أحمد زكى بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية وذلك عن عمر يناهز 35 عاما. 

وولد هيثم في 4 إبريل عام 1984 وبدأ حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم". بعد ذلك حقق نجاحًا كبيرا عندما قدم فيلم "البلياتشو".

انطلق هيثم بعد ذلك مشاركًا في العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "الجماعة"، دوران شبرا، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، وغيرها ليضع له مكانًا بين نجوم جيله.

هيثم يعتبر ثمرة قصة حب عاشها الفنان الراحل أحمد زكي مع زوجته هالة فؤاد فرغم انفصالهما بقيت هي الحب الأول والأخير في حياته طبقا لمصادر كثيرة رغم الأحاديث التي انتشرت عن ارتباطه بفنانات أخريات.

مرحلة الطفولة فقط هي ما جمعت هيثم بوالدته التي توفيت في عمر 35 وترصدها مجموعة من الصور منها هذه الصور التي تناقلتها العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفقد الفنان هيثم أحمد زكي والدته النجمة هالة فؤاد وعمره لم يكن يتجاوز التاسعة حيث توفيت في عام 1993 بعد صراع مع مرض السرطان تاركة إياه مع والده النجم أحمد زكي الذي رحل عام 2005 بنفس المرض.
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