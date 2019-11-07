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فن

الفنانة أميرة هانى تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة هيثم أحمد زكى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:52 ص
هيثم احمد زكى
هيثم احمد زكى
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نبيل العدوى
كشفت الفنان أميرة هانى عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، قبل قليل، وكتبت ردا على سؤال عن سبب وفاته، إنه كان يشعر بتعب وإرهاق شديد أمس وتقيأ أكثر من مرة، وبعد زيارة إحدى الصيدليات القريبة من منزله فضل الراحة بالفراش حتى يشعر بتحسن، إلا أنه بعد عدة ساعات من عدم الرد على الهاتف وصلت خطيبته بصحبة والدها إلى منزله ليتفاجآ بوجود الشرطة وسيارة الإسعاف ولكن بعد فوات الأوان.

كانت نقابة المهن التمثيلية قد أكدت خبر الوفاة قبل قليل على لسان أكثر من عضو بمجلس الإدارة، وسيتم تحديد موعد الجنازة والعزاء فى وقت لاحق. 

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه على وسائل التواصل الإجتماعى فى مقدمتهم احمد السقا وشريف منير.
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