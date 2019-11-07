الأمم المتحدة: قلقون بشدة من أعداد قتلى المتظاهرين في العراق

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد إزاء أعداد القتلى والجرحى بين المتظاهرين في العراق.



وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: " التقارير تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين".



وأضاف البيان: "ندعو الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة".



وجددت الأمم المتحدة مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة والمتظاهرين.



وكان المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير قد أعلنوا، الأربعاء، رفضهم لما قاله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن عدم وجود بديل لحكومته في المرحلة الحالية.



وأكد المحتجون الغاضبون أن تصريحات عبد المهدي "لا تلبي أبسط مطالبهم والمتمثلة باستقالة الحكومة".



وتزامن هذا الرفض مع إصابة 10 متظاهرين باختناق في محافظة البصرة خلال تفريق قوات مكافحة الشغب اعتصاما أمام مبنى المحافظة.



وعلى الصعيد السياسي، أكدت لجنة التعديلات الدستورية، عقب اجتماعها الأول، أنها مستمرة في عقد لقاءاتها لإنجاز تلك التعديلات وفق المواعيد المقترحة.