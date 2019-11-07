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حوادث

هبوط حاد في الدورة الدموية.. تفاصيل العثور على جثة هيثم أحمد زكي داخل شقته بالشيخ زايد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية، عن ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي، بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. 

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد تلقي بلاغا من خطيبة الفنان هيثم بأنه داخل شقته ولا يجيب عن اتصالاتها الهاتفية.

وأضافت التحريات، أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كومبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه مُلقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة. 

وتحرت الأجهزة الأمنية الفحص حول الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية ومناقشات خطيبته أنه كان مريضا منذ يومين وتوجه للطبيب وعاد إلى شقته التي يقيم فيها بمفرده وعندما حاولت مرارا الاتصال بها للاطمئنان إليه لم يجبها فانتابها القلق واتصلت بخالته التي قررت اللجوء للشرطة خاصة أنه لم يظهر طوال اليوم حتى عثروا عليه متوفى. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.

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