أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 7 -11- 2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الخميس ، 7 - 11 - 2019.





وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس ،7 - 11 – 2019 على النحو التالي:





عيار 24: 763 جنيهًا

عيار 21: 668 جنيهًا

عيار 18: 573 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5344 جنيهًا





وشهدت أسعار الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.



