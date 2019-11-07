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فن

بصورة وتعليق.. رامي رضوان ينعى هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
الراحل هيثم أحمد
الراحل هيثم أحمد زكى
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شيماء مجدي
نشر الإعلامى رامى رضوان عبر حسابه على " إنستجرام" ، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى .

وعلق رامي رضوان على الصورة: " لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء .. #وداعا_هيثم_أحمد_زكي".

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، فجر اليوم، بمنزله في مدينة ٦ أكتوبر.

وأكدت الفنان أميرة هانى، صحة الخبر، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته.

كما أكد الخبر أيضًا لـ"صدى البلد" الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.
نشر الإعلامى رامى رضوان عبر حسابه على " إنستجرام" ، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى .

وعلق رامي رضوان على الصورة: " لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء .. #وداعا_هيثم_أحمد_زكي".

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، فجر اليوم، بمنزله في مدينة ٦ أكتوبر.

وأكدت الفنان أميرة هانى، صحة الخبر، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته.

كما أكد الخبر أيضًا لـ"صدى البلد" الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.
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