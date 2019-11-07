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أخبار البلد

نص البيان المشترك لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان عقب لقاء واشنطن

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:59 م
جانب من لقاء الوفود
جانب من لقاء الوفود في المكتب البيضاوي
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محمد وديع
حصل موقع "صدى البلد" على نص البيان المشترك لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووزير الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، عقب انتهاء الجولة الأولى من لقاءات العاصمة واشنطن برعاية الرئيس ترامب.

وانتهت جولة المفاوضات الأولى بالرعاية الأمريكية مساء أمس الأربعاء، وسط تفاؤل كبير من الإدارة الأمريكية بنجاح مسيرة الجولات الأربع القادمة والتي ستكون منها اثنتين بالعاصمة واشنطن أيضا ومنها الجولة الأخيرة التي تسبق التوقيع على الاتفاق النهائي في متتصف يناير 2020.

وقال البيان إنه في حال لم يتم الاتفاق قبل 15 يناير 2020 فإن وزراء الخارجية سيلجأون لتطبيق المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول الثلاث في مارس 2015، والخاص بطلب الوساطة.

وأكد البيان أن الوزراء أعادوا التأكيد على التزامهم بالوصول لاتفاق شامل تعاوني ومناسب للنفع المشترك فيما يتعلق بعملية الملء والتشغيل للسد الإثيوبي حيث قرر الوزراء عقد 4 جولات فنية على مستوى وزراء المياه للدول الثلاث وكذلك ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية بصفة مراقبين,

وأعاد الوزراء التأكيد على أهمية نهر النيل كوسيلة لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان كنموذج للتعاون العابر للحدود.
نص البيان المشترك نص البيان المشترك
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