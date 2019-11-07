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رياضة

رالف رانجينك بديل سولشاير لـ تدريب مانشستر يونايتد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:09 م
سولشاير مدرب مانشستر
سولشاير مدرب مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
دخلت إدارة نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع رالف رانجينك مدرب فريق لايبزيج الألماني السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للنرويجي أولى جونار سولشاير.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إد وودوارد نائب المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع رالف رانجينك لتولي القيادة الفنية للفريق، في الفترة المقبلة.

وكان رالف رانجينك تولي تدريب العديد من الأندية الألمانية، أبرزهم لايبزيج وشالكه وهوفنهايم وشتوجارت.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة.
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