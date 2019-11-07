لترشيد الاستهلاك.. الجيزة تبدأ تعميم القطع الموفرة للمياه في المنشآت الحكومية

بدأت محافظة الجيزة فى تنفيذ خطة لترشيد استهلاك المياه بكافة المنشآت الحكومية والخدمية والمساجد والكنائس والمدارس وذلك من خلال تعميم القطع الموفرة للمياه التى ستساهم فى التخفيف من الاستهلاك والحد من الإسراف فى المياه .





وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن خطة ترشيد استهلاك المياه تأتى فى إطار توجيهات الدولة بتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه وتطبيق نظام ترشيد اللارا الذكى، مشيرًا إلى أن المياه تمثل قيمة كبيرة فى حياتنا ولابد من الحفاظ عليها وتغيير السلوكيات الخاطئة فى استخدامات المياه.





وأشار محافظ الجيزة إلي أن القطع الموفرة تساهم فى ترشيد الاستهلاك بنسبة تصل الى 60% كما ان استهلاك المياه فى صنبور المياه العادى يصل الى 12 لترا فى الدقيقة بينما القطع الموفرة لا تتخطى ال 3 لترات فى الدقيقة وتؤدى لنفس الغرض .





وأضاف محافظ الجيزة أن تعميم القطع الموفرة للمياه على المنشآت الحكومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تعد مرحلة أولى وسيتم تطبيقها بالشارع الجيزاوى من خلال تنظيم حملات لنشر الوعى بين المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة بالمنازل للحفاظ على كل قطرة مياه .





وأكد محافظ الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة على استعداد لتوفير متطلبات نجاح تعميم تجربة القطع الموفرة فى المصالح الحكومية كمرحلة أولى ومن ثم إمكانية تعميمها من خلال التوعية مؤكدًا ان اسعار القطع الموفرة تعد بسيطة فى مقابل القيمة الكبيرة التى تمثلها تلك القطع .





وأوضحت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع أن المبادرة ستعمل على توفير 1,5 لتر فى الدقيقة فيما يعادل 2000 لتر يوميًا لن يتم استهلاكها مؤكدة على المردود الإيجابى الكبير لذلك حيث سيتم توصيل المياه للمناطق التى تعانى من قلة ضغوطات المياه او نظام المناوبات .



