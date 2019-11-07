Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لترشيد الاستهلاك.. الجيزة تبدأ تعميم القطع الموفرة للمياه في المنشآت الحكومية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:43 م
القطع الموفرة للمياه
القطع الموفرة للمياه
Advertisements
محمد الصاحى
بدأت محافظة الجيزة فى تنفيذ خطة لترشيد استهلاك المياه بكافة المنشآت الحكومية والخدمية والمساجد والكنائس والمدارس وذلك من خلال تعميم القطع الموفرة للمياه التى ستساهم فى التخفيف من الاستهلاك والحد من الإسراف فى المياه .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن خطة ترشيد استهلاك المياه تأتى فى إطار توجيهات الدولة بتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه وتطبيق نظام ترشيد اللارا الذكى، مشيرًا إلى أن المياه تمثل قيمة كبيرة فى حياتنا ولابد من الحفاظ عليها وتغيير السلوكيات الخاطئة فى استخدامات المياه.

وأشار محافظ الجيزة إلي أن القطع الموفرة تساهم فى ترشيد الاستهلاك بنسبة تصل الى 60% كما ان استهلاك المياه فى صنبور المياه العادى يصل الى 12 لترا فى الدقيقة بينما القطع الموفرة لا تتخطى ال 3 لترات فى الدقيقة وتؤدى لنفس الغرض . 

وأضاف محافظ الجيزة أن تعميم القطع الموفرة للمياه على المنشآت الحكومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تعد مرحلة أولى وسيتم تطبيقها بالشارع الجيزاوى من خلال تنظيم حملات لنشر الوعى بين المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة بالمنازل للحفاظ على كل قطرة مياه .

وأكد محافظ الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة على استعداد لتوفير متطلبات نجاح تعميم تجربة القطع الموفرة فى المصالح الحكومية كمرحلة أولى ومن ثم إمكانية تعميمها من خلال التوعية مؤكدًا ان اسعار القطع الموفرة تعد بسيطة فى مقابل القيمة الكبيرة التى تمثلها تلك القطع . 

وأوضحت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع أن المبادرة ستعمل على توفير 1,5 لتر فى الدقيقة فيما يعادل 2000 لتر يوميًا لن يتم استهلاكها مؤكدة على المردود الإيجابى الكبير لذلك حيث سيتم توصيل المياه للمناطق التى تعانى من قلة ضغوطات المياه او نظام المناوبات .

ونوهت نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية للعمال على مستوى المنشآت الحكومية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للتدريب على الصيانة المبدئية للقطع الموفرة التى سيتم تركيبها، بالإضافة إلى أنه ستتم أعمال الصيانة اللازمة للقضاء على مشكلة الهدر وتسرب المياه .
AdvertisementS

ترشيحاتنا

قرار فني من حسام البدري قبل مواجهة ليبيريا.. تعرف عليه

بصور مع والده.. أشرف عبدالباقي ينعي هيثم أحمد زكي

حصاد الجولة الرابعة بدوري الأبطال.. تألق صلاح وغضب رونالدو.. وريمونتادا لتشيلسي وانتفاضة ريال مدريد.. فيديو

وأخيرًا.. وداعًا للإزعاج مع تحديث واتساب الجديد

محمد صلاح خارج القائمة.. 4 لاعبين يتنافسون على أفضل لاعب بأبطال أوروبا

بعد وفاة هيثم أحمد ذكي.. احترسوا أدوية التخسيس تسبب هبوط الدورة الدموية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 10 صور تجمع هيثم أحمد زكي وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز