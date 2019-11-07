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محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:09 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد العزيز جمال
بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في البرقية: "في ذكرى المولد النبوي الشريف ذكرى ميلاد سيد الخلق وخاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد بن عبدالله والذي كان ميلاده عليه السلام نورًا وهداية ورحمة للعاملين أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء القاهرة في هذه المناسبة الإسلامية الجليلة بأصدق التهاني وأسمى آيات الاحترام داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وشعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه شعبنا من أمن وسلام واستقرار وأن تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء".
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