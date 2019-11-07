مفيش حد من أهله حضر| أشرف زكي: اضطريت أمضي على استلام الجثمان.. فيديو

كشف الفنان أشرف زكى، نقيب الفنانين، أسباب تأخر صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، والتى كان من المقرر لها أن تتم وقت صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قائلًا: إن سبب تأخر الجنازة يرجع لضرورة استلام الجثمان من قبل احد أفراد عائلته.





وأضاف أشرف زكى فى تصريحات تليفزيونية، عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "مفيش حد من اهله حضر، واضطريت أنا أن أمضى على استلام الجثمان، واستملنا الجثمان فورًا، مؤكدًا أن المحامى العام هو من أصدر قرار يسمح باستلامه للجثمان.





وأشار إلى أن الوفاة طبيعية والتقرير الخاص بالطب الشرعى أثبت هذا، ولا داعي لترويج الإشاعات، ونتمنى له الرحمة.



