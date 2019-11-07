والدة مُكرّم في احتفال المولد النبوي: ربنا يخلي السيسي ويكرمه.. فيديو

أعربت والدة الشيخ مصطفى عبد السلام، المُكرّم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش الاحتفال بالمولد النبوي، عن سعادتها لتكريم نجلها، معقبة: "ربنا يخلي السيسي ويكرمه"، مما دفع نجلها لإهدائها تكريمه، معقبًا: "أنتِ من تستحقين هذا التكريم.. أنتِ تعبتي معانا أنتِ ووالدي رحمه الله".



وأضافت والدة الشيخ مصطفى عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن ما عليه أبناؤها وحفظهم للقرآن الكريم هو كرم من الله سبحانه وتعالي عليهم، معقبة: "الحمد لله من عند ربنا، أنا مش بقرأ وأكتب بس علمناهم كلهم وحفظوا القرآن الكريم".



وتابعت: "أن أبناءها لا يفوتهم وقت من الصلاة حتى في عز المطر، ويحرصون على صلاة قيام الليل".

