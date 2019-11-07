الكنيسة تعلن تجميد العمل بمسلسل بابا العرب

أعلن نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب".



وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا بيشوى بوادر النطرون أنه نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير رأينا تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب" إلى أن يشاء الله.



وكانت الفترة الماضية شهدت حالة من الجدل داخل الأوساط القبطية بشأن قيام دير الأنبا بيشوى بوادر النطرون بإنتاج مسلسل يحمل اسم "بابا العرب' بتكلفة تجاوزت ٥٠ مليون جنيه.



ويتناول المسلسل حياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ١١٧ من باباوات الإسكندرية، وأن تداول اسم الفنان ماجد الكدوانى للقيام بدور البطولة.

