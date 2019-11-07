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رياضة

غاب التوفيق .. منتخب مصر يتعادل سلبيا فى الشوط الأول بـ ودية ليبيريا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:59 م
مباراة مصر وليبيريا
مباراة مصر وليبيريا
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يسرى غازى
أنهى منتخب مصر الوطني الشوط الأول أمام ليبيريا بالتعادل السلبي فى المباراة الودية المقامة حاليا ضمن استعدادات الفراعنة لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

أهدر أحمد سيد زيزو هدفا أول للفراعنة الكبار فى الدقيقة الأولي من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية مررها محمد مجدى أفشة سددها زيزو بقوة لتمر إلى جوار مرمى حارس منتخب ليبيريا.

وحرم الدولي أحمد الغندور حكم المباراة أحمد جمعة لاعب منتخب مصر من هجمة خطيرة فى الدقيقة الثالثة بداعي التسلل وفشل أحمد جمعة مهاجم الفراعنة فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة الخامسة عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه تصطدم فى جسم مدافع المنتخب الليبيري.

وأبعد محمد الشناوي حارس منتخب مصر كرة كادت تشكل خطورة بعد تلقيه كرة قصيرة أعادها إلى الخلف محمود علاء من أمام أقدام مهاجم المنتخب الليبيري فى الدقيقة السابعة.

سدد فى الدقيقة التاسعة أحمد سيد زيزو كرة قوية يتصدى لها حارس ليبيريا وأهدر فى الدقيقة العاشرة أحمد جمعة فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسلمه تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها برعونة وتعلو عارضة الحارس المنافس.

وأضاع فى الدقيقة 17 احمد سيد زيزو فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم بعدما تلقى تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء حاول خلالها مراوغة حارس ليبيريا وتصطدم الكرة بقدمه وتخرج إلى ضربة ركنية.

أشهر الدولى أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب ليبيريا كريستوفر بعد عرقلته عمرو السولية فى منتصف الملعب وتعرض فى الدقيقة 37 حسين الشحات للإصابة بعد تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي المنافس.

وفى الدقيقة 42 اضطر حسام البدري مدرب الفراعنة الكبار إلى الدفع باللاعب كريم طارق بدلا من حسين الشحات بعد تعرضه للإصابة وخروجه من الملعب لتلقي العلاج.
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