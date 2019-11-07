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أخبار البلد

سامح عاشور يعتمد لجنة الدفاع عن محامي الجيزة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
التقى سامح عاشور نقيب المحامين، بعدد من أعضاء جروب إغاثة محامي بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس.

واعتمد "عاشور"، الطلب المقدم من المحامين لإنشاء هيئة دفاع لمساندة محامي الجيزة وإغاثتهم في أي أزمة يتعرضون لها، تحت إشراف النقابة العامة.

وتضمنت أهداف اللجنة، الوقوف بجانب المحامين في أزماتهم في المحاكم أو أقسام الشرطة، وتكون همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة والفرعيات للتحرك السريع وإنهاء أي أزمة في مهدها.
سامح عاشور يعتمد لجنة الدفاع عن محامي الجيزة
سامح عاشور يعتمد لجنة الدفاع عن محامي الجيزة
سامح عاشور يعتمد لجنة الدفاع عن محامي الجيزة
سامح عاشور يعتمد لجنة الدفاع عن محامي الجيزة
سامح عاشور يعتمد لجنة الدفاع عن محامي الجيزة
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