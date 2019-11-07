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فن

بعد منعه من الغناء.. سارة الطباخ تصدر بيانا بشأن أزمتها مع محمد الشرنوبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:47 م
صدى البلد
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أحمد البهي
أصدرت سارة الطباخ بيانًا رسميًا، تحذّر فيه شركات الإنتاج من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبى، بسبب وجود عقد بينه وبين شركتها الخاصّة لإدارة أعماله الفنية منذ عام 2017 وصدور حكم قضائى لصالح شركة ايرث برودكشن بصحة عقد الاحتكار المبرم مع الفنان الشاب.

وقالت في بيانها: "وجب تنبيه كافة شركات الإنتاج الفني للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان الشرنوبي، وما سيترتّب على ذلك من آثار ونشوء مسؤوليات قانونية حال مخالفة ذلك.

وشدّد البيان على أنّ شركة سارة الطباخ ترحّب بأيّ جهة ترغب في التعاقد مع الفنان من خلال شركتها "إيرث برودكشن".

ولم يلتزم الشرنوبى بالعقد أو يجنح للصلح وتوفيق أوضاعه مع شركة ايرث برودكشن وبدا فى تصريحات غريبة لموقفه فى الإعلام بأنه لا يهتم بالموضوع بشكل به تحد واستفزاز للطرف الآخر غير مبال بالعواقب القانونية التى من الممكن أن يقع فيها.

وحول مصير الشرنوبي مع الشركة بعد قرار النقابة بمنعه أكد البيان أنه ليس أمام الشرنوبي سبيل سوي التزامه بالتعاقد المبرم معه، وتسليم المبالغ التي تحصل عليها لنفسه، ولم يوردها لشركة "ايرث برودكشن "والإقرار بما تسلمه من مبالغ دون إيصالات خلال فترة الخطوبة مع سارة الطباخ، ونأمل أن يرجع إلى صوابه.

يُذكر أنّ أصدرت سارة للشرنوبي ألبومًا غنائيًا لـ محمد الشرنوبى بعنوان "فصول السنة الأربعة"، وذلك بعد أنْ مضى على عقد احتكاري لشركتها "إيرث برودكشن.
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