تدريب ومكان للتسويق.. القومى للمرأة بالبحيرة يسعى لتمكين المرأة اقتصاديا

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة فعالياته للنهوض بالمرأة المعيلة وغير القادرة والأرامل من خلال تمكينها اقتصاديا لتحسين مستوى معيشتها ولتوفير حياة كريمة لها.



وعقد اليوم الخميس فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة اجتماع شبكة مقدمي خدمات التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وغير القادرة والأرامل ومحدودى الدخل تحت إشراف المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع وبالتعاون مع هيئة بلان بلان بمشاركة مندوبين من وزارة التضامن والبنك الزراعي المصري صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعية رجال الأعمال.



واقترحت المهندسة زكية رشاد خلال " اجتماع شبكة مقدمي خدمات التمكين الاقتصادي" بأن يتم تدريب السيدات على حرف ومشروعات تقوم على الميزة النسبية بكل المراكز حتى يتم عمل مكان مناسب وثابت لتسويق المنتجات.



فيما قدم مندوبو المؤسسات المشاركة بالندوة "شبكة مقدمي خدمات التمكين الاقتصادي " عرضا تفصيليًا عن الخدمات المقدمة سواء خدمات مالية أو غير مالية ومنها القروض الميسرة ومتناهية الصغر وتدريب المرأة على عمل مشروعات صغيرة وكيفية تسويق إنتاجها.



والجدير بالذكر أن مقدمي خدمات التمكين الاقتصادي " تمكنوا من عمل 40000 كارت ميزة للسيدات مجانا بالتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة والبنك الزراعي ليتم الدفع به في جميع الجهات الحكومية وفى المواصلات مستقبلا.