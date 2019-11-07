ماجدة زكي تبدأ تصوير مسلسل "قوت القلوب" نهاية نوفمبر لعرضه العام المقبل

تبدأ الفنانة ماجدة زكي تصوير مسلسلها الجديد (قوت القلوب) نهاية نوفمبر الحالي، والمقرر عرضه بداية العام المقبل على الشاشة الفضية.



ويعقد مخرج العمل مجدي أبوعميرة جلسات عمل حاليا مع بطلة العمل ماجدة زكي لعمل البروفات الاولية للعمل والاستقرار على النجوم المشاركين استعدادا لبدء التصوير وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الشركة المنتجة، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير ،حيث تدور احداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة.



والمسلسل بطولة ماجدة زكي ، وجاري التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل ، إخراج مجدي أبو عميرة"، وتأليف محمد ،إنتاج شركة "سينرجى.



وكانت آخر أعمال ماجدة زكى مسلسل "اللهم إنى صائم" مع مصطفى شعبان العام قبل الماضي، بطولة مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرين، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.