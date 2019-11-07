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فريدة الشوباشي: مصر عاملة هيستريا لـ أردوغان.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:48 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يحب الدولة المصرية، مضيفة:" مصر عاملة هيستريا لأردوغان بسبب سعيه المستمر للخلافة وإنشاء الدولة العثمانية مرة أخرى".

وأضافت فريدة الشوباشي في حوارها على قناة " إكسترا نيوز": "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الموالين لتركيا لا أساس لهم على الإطلاق، ولا ينتمون لمصر".

وتابعت فريدة الشوباشي: "الإعلام والثقافة يمنعون التشكيك والتشويه ونشر الأكاذيب والترويج للشائعات.. الثقافة قادرة على مواجهة شائعات جماعة الإخوان".
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