فريدة الشوباشي: مصر عاملة هيستريا لـ أردوغان.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يحب الدولة المصرية، مضيفة:" مصر عاملة هيستريا لأردوغان بسبب سعيه المستمر للخلافة وإنشاء الدولة العثمانية مرة أخرى".



وأضافت فريدة الشوباشي في حوارها على قناة " إكسترا نيوز": "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الموالين لتركيا لا أساس لهم على الإطلاق، ولا ينتمون لمصر".



وتابعت فريدة الشوباشي: "الإعلام والثقافة يمنعون التشكيك والتشويه ونشر الأكاذيب والترويج للشائعات.. الثقافة قادرة على مواجهة شائعات جماعة الإخوان".