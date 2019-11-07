اللحية في الإسلام .. شكلها وحكم حلقها



مفاهيم مغلوطة



هناك مفاهيم مغلوطة فى المجتمع عن الإنسان الملتزم، فالناس يعبرون عنه باللحية والجلباب وزبيبة الصلاة، أو الاسدال والنقاب، ولكن الالتزام ليس بالمظهر أو باللبس.



من الممكن أن الشخص قد يعفي لحيته ويتحرش بالنساء أو قد تكون السيدة مرتدية النقاب وتؤذي غيرها مناشدا أن نقيم الناس بالأخلاق وليس المظهر.



اللحية زينة الرجال



قالت دار الإفتاء، إن إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها وتكون متناسبة مع الهيئة العامة.



شكل اللحية في الإسلام



وأضافت الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، ويستحب أن لا تزيد في الطول على مقدار قبضة اليد، كما يحصل إعفاؤها بمجرد إنبات شعرها، وقد تابع الصحابةُ رضوان الله عليهم الرسولَ عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره.



يُشار إلى أنه وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب فى الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها؛ كالأحاديث المرغبة فى السواك وقص الأظفار والشارب، فحمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الوجوب، مع استحباب تهذيبها والأخذ منها بحيث لا تزيد على قبضة اليد، بينما ذهب بعضهم الآخر إلى أن الأمر الوارد فى الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.



حلق اللحية حلال



ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من حلَّاقً يسأل عن حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة حيث إن أكثر زبائن المحل يحلقون الذقن ويصرون على أخذ الوجه بالفتلة، وليس له عمل آخر غير هذه الصنعة.



أجاب "جمعة" في رده على السائل، أن حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة محل خلاف بين الفقهاء، وما دام الأمر كذلك فلا حرج عليك في حلاقتك اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك، ما دمت تقلد من أجاز ذلك من العلماء.