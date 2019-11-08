AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 في حادث انقلاب توك توك بترعة في قنا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:09 ص
تصادم سياريتين
تصادم سياريتين
AdvertisementS
يوسف رجب
لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب توك توك في ترعة مجاورة لطريق الخرانقة بقرية المعري التابعة لمركز قوص.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع جبريل سعيد محمد 25 عامًا، وإصابة كل من: عمرو محسوب الراوى 25 عامًا، بكدمة بالصدر، وعلاء رجب موسى 26 عامًا، بكسور بالفك السفلي والفخذ الأيسر، ومحمود جاد الكريم محمود 20 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع، في حادث انقلاب توك توك بقرية المعري.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة للمشرحة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وتم إصدار تصريح دفن للمتوفى.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

محطة التحلية بالعلمين توفر ثُلث مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا

صدمة بالمنتخب.. حسين الشحات يغيب 10 أيام وخارج تشكيل مباراة كينيا وجزر القمر

له أخ غير شقيق.. حكم الشرع في من يرث هيثم أحمد زكي

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من مسابقات اتحاد كرة السلة | تفاصيل

ميدو يشن هجوما على أداء منتخب مصر في مباراة ليبيريا

تيسيرا على المواطنين.. البرلمان: مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

محمد بن عبدالكريم العيسى.. شخصية أثرت الفكر الإسلامي فحظي بتقدير العالم.. كرمه الرئيس السيسي.. ومنحه الأمريكان أول وسام يناله خبير دولي | صور