مصرع شخص وإصابة 3 في حادث انقلاب توك توك بترعة في قنا

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب توك توك في ترعة مجاورة لطريق الخرانقة بقرية المعري التابعة لمركز قوص.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع جبريل سعيد محمد 25 عامًا، وإصابة كل من: عمرو محسوب الراوى 25 عامًا، بكدمة بالصدر، وعلاء رجب موسى 26 عامًا، بكسور بالفك السفلي والفخذ الأيسر، ومحمود جاد الكريم محمود 20 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع، في حادث انقلاب توك توك بقرية المعري.



من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة للمشرحة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.



تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وتم إصدار تصريح دفن للمتوفى.

