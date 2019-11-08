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رياضة

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. وزير الرياضة يكشف كلمة السر في نجاح المنتخب الأولمبي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:08 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أهمية حضور الجماهير في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، اليوم الجمعة لعدة أسباب ، أهمها أنهم العنصر الأساسي لنجاح أي بطولة مثلما زينوا الملاعب في كان 2019 للكبار.

وأضاف للجنة الإعلامية للبطولة: أن الجماهير هي كلمة السر في دعم ومساندة منتخب مصر الأولمبي في الملعب أمام منافس قوي وهو منتخب مالي ، ونحن نثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن وزير الرياضة حرص على مؤازرة المنتخب الأولمبي في المران الأخير في وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، وقرأ الجميع الفاتحة متمنين التوفيق من الله عز وجل في البطولة التي تحتضنها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة والسلام.

وتضم البطولة 8 منتخبات على مجموعتين ، الأولى : مصر ومالي وغانا والكاميرون ، والثانية كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.
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