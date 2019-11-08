تعرف على دور مكاتب دعم الابتكار ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا

تسعى الأكاديمية كمرحلة أولى خلال عام 2013/2014 بإنشاء عدد 26 مكتبا بميزانية 17.546.819 جنيها مصريا لمدة عامين، وتم تخصيص مبلغ 6.237.140 جنيها مصريا من بداية التنفيذ طبقًا للتعاقدات، حيث يتم تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة ودعم الثقة بينهما لحل المشاكـــل بنـــاء علـــى طلــــب الصناعـــــــة (Demand & Delivery)، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في المجالات ذات الأسبقية طبقًا للرؤية القومية وصولًا إلى ريادة الأعمال بتطوير أعمال شركات صناعية قائمة (Spin off) وإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة.



من هنا كانت مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لإنشاء شبكة من المكاتب المتخصصة لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) في التجمعات البحثية والصناعية.







وتعد مهمة مكاتب الابتكار:





تفعيل ودعم دور الجامعات والمراكز البحثية ومراكز البحوث والتطوير بالتجمعات الصناعية والشركات الإنتاجية والقطاعات التنموية بالحكومة والقطاع الخاص ومراكز التميز لحل مشاكل الصناعة وتنمية التكنولوجيا.



الإدارة العلمية لهذه المكاتب التى تعمل على نقل وتطويع نتائج الأبحاث والدراسات والابتكارات والاختراعات إلى جهات التطبيق فى النطاق الجغرافى كأسبقية أولى وفى نطاق الدولة من خلال شبكة الربط بين المكاتب المختلفة من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



دعم تشجيع الصناعة لبناء الثقة والمشاركة الفعالة مع البحث العلمى تأثيرًا وتأثرًا بتبنى قصص نجاح والنشر عنها.



نقاط مكاتب دعم الابتكار ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا



تم إنشاء عدد 26 مكتبا كمرحلة أولى بدعم مالي لمدة عامين، على أن يتم التحويل ذاتيًا بعد ذلك؛ حيث تهدف تلك المكاتب إلى تفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية والاتحادات الصناعية والتجمعات وزيادة فاعليتة عن طريق ربطه باحتياجات المجتمع وتشجيع ريادة الأعمال من خلال منظومة مؤسسية تهدف إلى زيادة ودعم القدرات المتولدة عن البحث العلمى التطبيقى والابتكارات والاختراعات لدى الجهات المستفيدة الوثيقة الصلة بمخرجات البحث العلمى.







بينما دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا:







الدعم المالى لمدة عامين لإنشاء وتفعيل مهام المكاتـب.



دعم التدريب لأعضاء المكاتب فى الداخل والخـــــارج.



توفير فرص التواصل بين المكاتب المختلفة والصناعة والمجتمع.



دعم النشر العلمى وتسجيل براءات الاختراع وتطوير النماذج الأولية



دعم الاستفـــــــادة مــن الخــــــبرات المحليــــــة والأجنبيــــــــة.



الترويج للأمثلة الناجحة فى البحث العلمى للاستفادة منها.



التنسيق والمتابعة والتقييم المستمر من خلال المكتب الرئيس للأكاديمية