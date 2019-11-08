اخبار الرياضة .. البدري يكشف حجم إصابة حسين الشحات..الزمالك ينسحب من دوري السلة.. الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:- المدرب الألماني المخضرم جيرنوت روهر المدير الفني لبايرن ميونخ السابق ومنتخب نيجيريا حاليًا يتحدث في حوار لـ "صدى البلد" عن الكرة النيجيرية واستضافة مصر للبطولات الكبرى ويستعيد تاريخه القصير مع بايرن ميونخ.- أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، طمأنه على حالة اللاعب حسين الشحات الذي غادر ملعب مباراة مصر وليبيريا مصابا.- أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انسحابه من جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة ، عقب أزمة مباراة الاهلي والزمالك الأخيرة فى كأس مصر.- أعلن اتحاد كرة السلة إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.‎- يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له بعد غدٍ السبت اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الاهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي شهدت العديد من الأحداث المؤسفة والتجاوزات من جانب مسئولي الزمالك وجهازه الفني ولاعبيه أثناء وعقب اللقاء.