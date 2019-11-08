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منوعات

مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:21 ص
مسابقة أجمل سيقان
مسابقة أجمل سيقان في الكويت
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عزة عاطف
كان شاب كويتي قد أعلن عن مسابقة مثيرة للجدل دعا فيها النساء الكويتيات للمشاركة بسيقانهم لاختيار "أجمل ساق"، وتحصل الفائزة على هدية باهظة الثمن، وقد أعلنت الشرطة اليوم تطورات جديدة في قضيته.

الهدية التي أعلن عنها خلال مقطع فيديو على حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة عن خلخال باهظ الثمن من الذهب الخالص تحصل عليه الفائزة بأجمل سيقان في الكويت، ، وقد أثارت القضية جدل واسع وغضب داخل المجتمع الكويتي.

ألقت الشرطة القبض على الشاب وصرحت أمس في بيان لها على موقع التغريدات تويتر باستمرار حبسه إلى يوم الأحد القادم، حاول الشاب التهرب من فعلته بحذف الفيديوهات لكنه لم يفلح.

تستمر التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب فعل مخالف للعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الكويتي، وقد طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة معاقبة الفتيات المشاركات في المسابقة أيضًا ليكونوا عبرة لغيرهم.
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مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل