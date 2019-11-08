خالد جلال يكشف أسباب رفضه قيادة الزمالك مع جروس

كشف خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن سر رفضه العمل تحت قيادة كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق في بداية الموسم الماضي.



وأكد خالد جلال في تصريحات لقناة تايم سبورت أنه حقق إنجازات رائعة مع فريق الزمالك أبرزها التتويج بالكأس الموسم الماضي كما قدم أداء جيد وطور من شكل الفريق.



وأضاف خالد جلال أن عقب قيادته للفريق وتحقيق نتائج جيدة أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عن رغبته في التعاقد مع مدير فني أجنبي وعرض عليه العمل بمنصب المدرب العام.



وتابع خالد جلال ان موافقته على العمل كمدرب عام كان سترجعه خطوات عديدة للوزارة لذاك أصر على رفضه على الرغم من حبه للفريق ولنادي الزمالك.



