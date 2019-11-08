أخبار الفن| فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي وأحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكي بيده | تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:



فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي

شاركت الفنانة ياسمين غيث جمهورها بنشر صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".

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https://www.elbalad.news/4049621





ابتهال الصريطي تنعى هيثم أحمد زكي

حرصت الفنانة ابتهال الصريطي على نعي الفنان هيثم أحمد زكي، حيث نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

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https://www.elbalad.news/4049624





عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه.. صور

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه.

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https://www.elbalad.news/4049618





كواليس حفلة عمرو دياب في الرياض بحضور 30 ألف متفرج

أجرى الإعلامي عمرو أديب لقاء مع النجم عمرو دياب علي هامش حفله الليلة الخميس بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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https://www.elbalad.news/4049541



تامر مرسى يتعاقد مع أحمد السقا لـ مسلسل رمضان المقبل

تعاقد المنتج تامر مرسى مالك شركة سينرجى للإنتاج مع النجم أحمد السقا لتقديم مسلسل تلفزيونى لموسم دراما رمضان المقبل، عقب النجاح الذى حققه مسلسله الأخير "ولد الغلابة".

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https://www.elbalad.news/4049508



أحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكى بيده | تفاصيل

نشرت الفنانة التونسية درة عبر صفحتها على موقع فيس بوك أن الفنان أحمد السقا هو من دفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

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بـ فستان أسود .. ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

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هنا الزاهد بعد وفاة هيثم زكي: لو بتحب حد قوله.. الحياة مبتستناش

وجهت الفنانة الشابة هنا الزاهد رسالة خاصة عبر صفحتها بموقع فيسبوك عقب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، مطالبة الجميع بالكشف عن حبهم للمحيطين قبل فوات الأوان.

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بعد منعه من الغناء.. سارة الطباخ تصدر بيانا بشأن أزمتها مع محمد الشرنوبي

أصدرت سارة الطباخ بيانًا رسميًا، تحذّر فيه شركات الإنتاج من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبى، بسبب وجود عقد بينه وبين شركتها الخاصّة لإدارة أعماله الفنية منذ عام 2017 وصدور حكم قضائى لصالح شركة ايرث برودكشن بصحة عقد الاحتكار المبرم مع الفنان الشاب.

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https://www.elbalad.news/4049375



يكشف تفاصيل علاقة الشقيقين.. أول تصريح لزوج والدة هيثم أحمد زكي

أكد عز الدين بركات زوج الراحلة هالة فؤاد والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أن شقيق هيثم من والدته سوف يصل القاهرة غدا، حيث أنهما يعيشان في لندن منذ ما يقرب ٢٠ عاما.

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