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فن

دينا الشربينى تتحدث عن أفضل لحظات عاشتها مع الراحل هيثم احمد زكى ... شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:09 ص
دينا السربينى و ناهد
دينا السربينى و ناهد السباعى و هيثم زكى
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سيد احمد
نشرت الفنانة دينا الشربينى صورة لها مع الفنان الراحل هيثم زكة زكى والفنانة ناهد السباعى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت دينا الشربينى على الصورة قائلة "أنا مبعرفش اكتب ولا عمرى كتبت ..بس أنا مش قادره اصدق أنى مش هشوفك تانى!! ولا هتكلمنى فى التليفون تانى وتقولى يالا نتقابل..ولو مردتش عليك الاقيك بعتلى مسدچ بتقللى طظ فيكى مش هكلمك تانى ، وأول ما ابعتلك اقللك يابنى ملحقتش ارد ده التليفون رن مرتين تقللى خلاص امسحى المسدچ وكأنى مبعتلكيش حاجه..
طول اليوم كنت بهرب من أنى اصدق ان ده حصلك أنت ياهيثم...لحد ما جيت انام دلوقتي ومش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك..
كنت دايما تقلنا كلنا اسألوا عليا لحسن اموت لوحدي و محدش يعرف..كنت طيب وجدع وحنين وعامل زى العيال الصغيرة ..
نفسى نحب بعض كلنا ونخاف على مشاعر بعض ، مش لازم نستنى حد فينا يموت علشان نفهم ان الدنيا مش مستهله..
هيثم شاف أيام صعبه وضغط كبير من الناس وتنمر ومقارنه مش عادله وللأسف مشفش حب الناس لى الإحنا شايفينه دلوقتي..
أنا عارفه انك فى مكان احسن من الاحنا فيه وسط حبيبك..كان نفسك ترحلهم واديك روحت يا هيثم".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : البقاء لله - الله يرحمه.

يشار إلى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .
دينا الشربينى تتحدث عن أفضل لحظات عاشتها مع الراحل هيثم احمد زكى ... شاهد
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