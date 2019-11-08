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توك شو

إنجي علي تنهار من البكاء على الهواء.. لهذا السبب

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:07 ص
انجي علي
انجي علي
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البهى عمرو
انهارت الإعلامية إنجي علي من البكاء على الهواء، وذلك بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وقالت إن الراحل كان على خلق ومحبوبا من الجميع.

وفى نفس السياق قال عز الدين بركات زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والدة الفنان هيثم أحمد زكي، إنه متواجد فى لندن، وعلم بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي من خلال أصدقائه فى لندن، موضحًا أنه توقع فى البداية أنها شائعة.

وأضاف زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أسرار النجوم"، مع الأعلامية إنجى على، أنه حاول الاتصال بـ"هيثم" أكثر من مرة بعد معرفته بالخبر ولكن لم يرد عليه.

وأشار، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، إلى أنه ظل قلقا لفترات طويلة، وبعد ذلك تواصل مع بعض زملائه فى مصر للوصول لأى رقم قريب من الراحل هيثم أحمد زكي.

وأوضح "بركات" أنه توصل فى النهاية لرقم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وأكد له الخبر ولكن بعد فترة طويلة من الوفاة.

وأشار، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، إلى أن علاقته بالراحل هيثم أحمد زكي كانت قوية، مؤكدا: "هيثم كان بيقولى يا دادي .. وكان بيقول للفنان الراحل أحمد زكي يا بابا، وأكد أن هيثم ظل معه حتى وصوله لسن الـ7 سنوات، كاشفًا أنه تزوج بالفنانة الراحلة هالة فؤاد وهيثم فى سن الـ3 سنوات، وبعد وفاتها ظل مع جدته من الأم فى بيتي".
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