AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الحفيظ يكشف عن موعد انتظام أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد انتظام كل من اللاعبين أزارو وأجايي في التدريبات مؤكدا أنه تحدد يوم 12 نوفمبر الجاري موعدًا لانتظام الثنائي في المران.

وقال سيد عبد الحفيظ إن أزارو وأجايي لن يشاركا في مران الفريق المقرر له يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون،وتم التنسيق معهما علي التواجد في التدريبات الثلاثاء المقبل.

ويتواجد أجايي في نيجيريا بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلي بلاده عقب انتهاء معسكر الإمارات من أجل تجديد جواز السفر الخاص،بينما يعود أزارو إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة قادما من المغرب بعد انتهاء مشاركته في المعسكر الأخير لمنتخب بلاده استعدادا لمواجهتي موريتانيا وبورندي.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

خطيبه هيثم أحمد زكي: عشان خاطري ادعوله

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

منى عبدالغنى تنهار فى جنازة الراحل هيثم احمد زكى ... شاهد

بريطانيا تغرق بسبب الأمطار.. والمواطنون ظلوا محاصرون في المياه طوال الليل

أحمد حسن: أتمنى فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا..ولكن

تعرف على حقيقة إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تتجول فى شوارع تركيا

فورد تطلق توروس 2020 في الأسواق العربية عدا مصر .. صور

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو