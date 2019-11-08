الرئاسة في أسبوع .. السيسي يعقد عدة اجتماعات لمتابعة مشروعات وزارة النقل ..أجرى اتصالا بـ ترامب وجونسون واستقبل ملك البحرين..ويفتتح مشروعات تنموية في السويس وجنوب سيناء

نشاط الرئيس خلال اسبوع

-الرئيس السيسي يجري اتصالا برئيس الوزراء البريطاني

-يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

-يستقبل العاهل البحريني.. ووفود حقوق الإنسان الأفريقية



تعدد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات لمتابعة مشروعات وزارة النقل وتوريد جرارات سكة حديد جديدة، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحديث المتكامل لنظام التعليم الأساسي، واستعراض خطط ومشروعات وزارة الإسكان، وتطويرالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي، وبرئيس الوزراء البريطاني، وافتتح عددًا من المشروعات التنموية الجديدة في السويس وجنوب سيناء، وشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واستقبل عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، واستقبل ملك البحرين.



واستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق كامل الوزير وزير النقل.



وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، ووجه الرئيس السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والمباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.



كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في الخدمات المقدمة لركاب هيئة السكك الحديدية.



وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وويليام بيرسون رئيس مجلس إدارة شركة PRL الأمريكية للسكك الحديدية بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.



وتناول الاجتماع متابعة الاتفاق الذي تم بين وزارة النقل والشركة الأمريكية لتوريد جرارات سكة حديد جديدة وكذلك تحديث ورفع كفاءة الجرارات المتوفرة لدى الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر على نحو يحقق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



كما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.



واطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد، حيث تابع كافة جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها في المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات وإجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها في هيئة الرقابة والاعتماد، وكذا معدلات تسجيل المواطنين والمنظور المستقبلي لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية.



ووجه الرئيس بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءًا من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، كما وجه أيضا بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى.



ومن ناحيةٍ أخرى؛ تابع الرئيس إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، واطلع على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار.



وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تناول آخر جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله.



ووجه الرئيس باستمرار جهود وزارة التربية والتعليم في إطار المخطط الشامل لتطوير التعليم في مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسي والجامعي، وذلك لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدار المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج، بالإضافة إلى التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين.



وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تناول استعراض خطط ومشروعات وزارة الإسكان، ووجه الرئيس بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك مراعاة التوازن في مساحة وانتشار المشروعات العمرانية الجديدة فيما بين الأقاليم الرئيسية في الرقعة الجغرافية للجمهورية.



وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عمق وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد الرئيس ترامب اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، وأنه شخصيا سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث لمصر والسودان وأثيوبيا بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات تأكيدا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج ايجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.



وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث أعرب الرئيس السيسي عن الترحيب بقرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، كما أعرب عن التطلع لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة فعالة في اتجاه الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والسياحية.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية الجديدة، في مجال صناعة الحديد والصلب والرخام والجرانيت والإسكان والبترول والطرق والمحاور المرورية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء.



وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة، أثناء الافتتاح أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة في سيناء بقيمة 800 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، شملت محطات التحلية والطرق والمناطق الصناعية والمشروعات السكنية، موضحا أن مصر تقدمت 90 مركزا في مجال الطرق، وقال إننا سنتقدم أيضا في في مجالات التعليم والصحة والحوكمة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلى بالاستقرار، مشددا على أن مصر أصبحت في أفضل حال.



وكشف الرئيس أن هناك خططا للتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه ومعالجتها لتجنب الفقر المائي، كما أكد أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية كان إنجازا هائلا وتم بأياد مصرية.



وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليًا، ومن ضمنها تطوير محور قناة السويس الحيوي.

كما وجه الرئيس ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسميا خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي ستساهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.



واستقبل الرئيس السيسي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وأكد الرئيس السيسي أن رئاسة مصر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير شكل التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، مستعرضا في هذا الصدد الجهود الوطنية المختلفة لتطوير الآليات المؤسسية المعنية بملف حقوق الإنسان.



كما شدد الرئيس في هذا الصدد على دعم مصر لـ"مفهوم حقوق الإنسان الشامل" الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وألقى كلمة قال فيها إنّ احتفالَنا اليوم بذكري مولد نبيّ الرحمةِ والهدي.. يمثل مناسبة طيبة، للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم.. والتي بلغها لنا متحملًا في سبيل ذلك الكثير من الأذى.. الذي لم يحول بينه، صلى الله عليه وسلم، وبين أداء الأمانة، التي كلفه بها الله عز وجل.



وأوضح الرئيس أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى.. والعمل المنظم والجهد المتواصل، المبني على أسباب الدنيا وقوانينها وتطورها.. لهو المنهج الذي ينتصر في النهاية.. إذ أن الله عز وجل يكافئ المجتهدين.. الذين يسعون للخير والسلام وتعمير الحياة.. ويعملون على تخفيف آلام الناس.. وتحسين الواقع الذي يعيشون فيه.



وأضاف : أقول لكم بكل الصدق.. إننا إذ نقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.. فإننا نبذل أقصى الجهد.. لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا.. وتوفير أسباب القوة والتقدم لها.. على جميع المستويات.



وبينما لا يشغلنا شيء عن تحقيق تطلعات شعب مصر العظيم.. في الأمان والسلام والتنمية والازدهار.. لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة.. التي يقوم بها أعداؤنا.. ويكون ردنا عليها هو المزيد من العمل.. والكثير من الجهد.. والنظر إلى الأمام بأمل وثقة.. موقنين بوعد الله سبحانه وتعالى.. بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض.



والحق أقول لكم.. إنني أثق تمام الثقة، في نصر الله القريب لمصر وشعبها.. وفي تحقيق آمالنا جميعًا.. في بناء وطن حديث متقدم، ينعم فيه شعبنا العظيم بحياة كريمة آمنة.



وأكد الرئيس السيسي: أن التطرف والإرهاب، والتشكيك الكاذب، والافتراء على الحق.. وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها.. لن تثني هذا الشعب ذي الإرادة الحديدية.. عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل.

وسنواجه الشر بالخير.. والهدم بالبناء.. واليأس بالعمل.. والفتن بالوحدة والتماسك.



وفي ختام نشاطه الأسبوعي، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث أكد الرئيس على ما تمثله العلاقات المصرية البحرينية من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء العرب، فضلًا عن الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع البحرين في شتى المجالات.



وتناولت المباحثات بين الجانبين استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الرئيس في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.



كما تم التطرق إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية، حيث تم التوافق حول دعم جهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة.



وفي هذا السياق أشاد الجانبان بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية كريمة لملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك لدعم حكومة الإمارات، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث يعتبر الاتفاق خطوة محورية في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق.

