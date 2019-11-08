السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لتسهيل الحركة ولرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة وذلك وفق أعلى معايير الجودة وكذا مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي.