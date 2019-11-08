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أخبار البلد

السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لتسهيل الحركة ولرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة وذلك وفق أعلى معايير الجودة وكذا مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي.
السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع
السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع
السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع
السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع
السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع
السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع
السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع
السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع
السيسي يوجه بإنجاز مشروعات منطقة مصر الجديدة وفق جدول زمني سريع
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السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمشروعات الطرق والكباري فى مصر الجديدة

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