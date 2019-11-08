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اقتصاد

كشف حساب| مستقبل النصر للسيارات وما قامت به قطاع الأعمال لسداد مديونية حلوان للغزل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:06 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزى
تقود وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها وتنمية الأصول المملوكة لتلك الشركات سواء باستغلالها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص او بيعها للاستفادة في من العائدة فى عمليات التطوير.

وزارة قطاع الأعمال تكشف عن مستقبل شركة النصر للسيارات
أعلنت وزارة قطاع الأعمال عن بدء تطوير شركة النصر للسيارات، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وذلك بالتعاون مع شريك صينى خلال ديسمبر المقبل، وسبق هذا الإعلان زيارات متبادلة واجتماعات لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق منذ يوليو الماضي مع وفد ممثلة لشركات صينية وكورية لمناقشة عروض التطوير "النصر للسيارات" لاختيار الافضل لضمان تطوير منتج يتماشى مع اقتصاديات السوق المصرى وكان العرض الصينى الانسب وذكرت الوزارة أنه تم التواصل مع شركة رائدة في الصين لتكون شريكا للنصر لإنتاج السيارات الكهربائية، ، ويستعد خبراؤها للقدوم الى مصر خلال الشهر الجاري لإنهاء إجراءات الدراسة وبدء تأهيل الشركة وخطوط الإنتاج بها.
كشف حساب| مستقبل
مشروع جسور لتعزيز التجارة مع دول شرق ووسط أفريقيا
استحوذت التجارة الخارجية، على نصيب من اهتمام الوزارة، حيث كشفت عن استكمال مشروع "جسور" والخدمات المقدمة من خلاله فى منتصف 2020، والتوسع مستقبلا بهدف الوصول إلى جميع الدول الأفريقية، والسعي.

مشروع "جسور" أطلقته الوزارة فى 14 اكتوبر الماضى لتعزيز التجارة مع دول شرق ووسط أفريقيا، يوفر 5 خدمات لوجستية لكل من يفكر في خوض مغامرة التصدير، أهمها تسهيل التصدير بكميات صغيرة لاستكشاف السوق ثم زيادتها، والشحن البري والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين على البضائع، ويستهدف في مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا، حيث تم إطلاق أولى مراحل المشروع بتقديم خدمة الشحن البحري على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.

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تستهدف الوزارة اختيار شركة عالمية لإدارة سلسلة متكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق وجارى حاليا إعادة هيكلة لبعض شركات قطاع الأعمال المتخصصة في التجارة الخارجية للتركيز على التسويق في أسواق العالم.
كشف حساب| مستقبل
مديونيات الشركات القابضة للجهات الحكومية
ولتسوية المدونيات بين الشركات القابضة والجهات الحكومية، وقعت شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اتفاقية تسوية لسداد المديونية المستحقة عن مسحوبات الشركة من الكهرباء البالغة نحو 143 مليون جنيه .

ووفقا للاتفاق، تتم المبادلة بأصول عقارية مملوكة لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج بعد تقييمها، مع تنازل الطرفين عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن هذه المديونيات.
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