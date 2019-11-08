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رياضة

بسبب زوجته | نجم المنتخب المغربي والنصر السعودي معرض للحبس

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:05 م
صدى البلد
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عمر سلامة
اتخذت النيابة العامة السعودية، إجراءات جديدة ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، على خلفية أزمته في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

ورفض حمد الله ، أن تخضع زوجته التي كانت تسافر معه لـ جهاز كشف الأشعة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، باعتبار أن هذا الأمر يؤثر عليها كونها حاملًا، الأمر الذي أدى لدخوله في مشادة مع موظفة الجمارك.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، أمرت النيابة بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة، لضبط شهاداتهم.

وأشارت النيابة، إلى أنه جاري حاليًا استكمال إجراءات القضية، في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت النيابة العامة، أنها ستحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظامًا، وأنها لن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.
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