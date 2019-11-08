وزير الشباب ينقل تحية الرئيس السيسي لحضور بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالحضور في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



ونقل أشرف صبحي للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي وترحيبه بهم، مشيدا باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وتحتضن مصر البطولة المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة والسلام.



وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون، فيما تضم الثانية كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.