جوكهان أوزوغوز يبدأ التحضير لفيمله الجديد برعاية فرقته الموسيقية

يواصل حاليا فريق عمل فيلم "في طريقي"، والذي من المقرر أن يقوم ببطولته عدد من الفنانيين علي رأسهم المغني جوكهان اوزوغوز وجوكشي باهادير، التحضير الي العمل، الذي تدور أحداثه في إطار غنائي اجتماعي.



ومن المقرر أن يضم العمل عددا كبيرا من الاغاني ستكون من تأليف وتلحين وغناء فرقة أثينا، الذي يديرها المغني جوكهان بطل العمل.



وحدد فريق العمل بداية الشهر المقبل موعدا مبدئيا لبدء تصوير العمل ، والذي من المقرر أن تفتح أول مشاهد تصويره في مدينة اضنه.



جدير بالذكر أن المطرب جوكهان اوزوغوز كان قد شارك في أحد مواسم برنامج ذا فويس بنسخته التركيه قبل أن يعتذر عن الاستمرار كعضو لجنه تحكيم.