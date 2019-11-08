سلمي الشماع تروي تفاصيل عملها في الأهرام مع نجيب محفوظ

قالت الإعلامية "سلمى الشماع"، إنها عملت بجريدة الأهرام مع بداية تخرجها من كلية الآداب قسم صحافة، حيث كان وقتها الأهرام أهم وأضخم المباني الصحفية والإعلامية في مصر، وكانت قبلة للكوادر والرموز الصحفية في العالم.



وتابعت سلمى الشماع، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنها عملت في الأهرام مع رموز صحفية وادبية كبيرة مثل نجيب محفوظ، والعقاد وتوفيق الحكيم.



وأبدت الإعلامية "سلمى الشماع" سعادتها بحضور ذلك الجيل من عمالقة الأدب والصحافة، حيث كانت تتابع عن كثب المجموعة التي يجلس معها نجيب محفوظ في مقهى "ريش" بوسط البلد.