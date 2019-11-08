انطلاق ورشة عمل الاعلاميين بـ المجلس القومي للمرأة

بدأت اليوم الجمعة، فعاليات ورشة عمل الاعلاميين التى ينظمها المجلس القومى للمرأة بعنوان " دور الاعلام فى مناهضة العنف ضد المرأة " ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلا فى وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، وتستهدف عددًا من الصحفيات ومعدى برامج الإذاعه والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة ، وتستمر لمدة يومين بمحافظة الاسكندرية .



افتتحت الورشة التدريبية الدكتورة ريهام إمبابي عضوة لجنة الإعلام بالمجلس بكلمة ترحيب وشكر على مساهمة الإعلاميين المعنيين بقضايا المرأة فى المشاركة الفعالة فى أنشطة المجلس المختلفة كما نقلت تحية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس متمنية مشاركة مميزة وفعالة فى الورشة التدريبية الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر فى التصدى لمشكلات العنف ضد المرأة .



وأشادت منى الغزالي المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بدور المجلس فى تمكين ودعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والدور المهم للإعلام كشريك فى توضيح قضايا العنف ضد المرأة.



واستعرضت الدكتورة أمل فيليب الممارسات الضارة فى قضية العنف ضد المرأة ومنها ختان الإناث.



وتناول الدكتور كريم شلبى رئيس فريق الباحثين الاحصائين بمركز بصيرة محاور الاستراتيجية المستدامة ٢٠٣٠ واستراتيجية المرأة ٢٠٣٠ والتعريف بمرصد المرأة المصرية وكيفية الاعتماد عليه للحصول على معلومات دقيقة حول أوضاع المرأة المصرية.



وأكدت الدكتورة دينا فاروق أبو زيد أستاذ قسم علوم الاتصال والاعلام على أهمية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى كأداة جماهيرية ذات تأثير على الرأي العام من خلال كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الوغى بقضايا العنف ضد المرأة كما تناولت أيضا سلبيات الإعلام الاجتماعى وآثاره المترتبة على المرأة.



كما تحدثت الدكتورة لبنى خيرى عضوة لجنة الاعلام بالمجلس عن الكود الاعلامى والخلل المعلوماتى فى تناول قضايا العنف ضد المرأة.